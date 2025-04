Stasera un incontro per illustrare il bilancio della Regione

Il Partito Democratico di Ferrara invita iscritte, iscritti, simpatizzanti e cittadine e cittadini all’incontro pubblico che si terrà oggi alle ore 20.45, nella Sala della Musica, in via Boccaleone 19, a Ferrara. Al centro della serata il tema del bilancio, a livello comunale e regionale: un’occasione importante per confrontarsi su risorse, priorità e investimenti che toccano da vicino la vita quotidiana delle persone. Ne parleranno i consiglieri regionali del Partito Democratico Paolo Calvano e Marcella Zappaterra, in dialogo col Gruppo consiliare PD del Comune di Ferrara.