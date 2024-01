"Statale 16 a Gaibanella, svincoli da terzo mondo"

Dopo anni di segnalazioni ad Anas, lo stato degli svincoli di Gaibanella lungo la SS16 è ancora da terzo mondo, con pericolose buche e avvallamenti che mettono a rischio gli utenti della strada. Svincoli strategici in quanto Gaibanella è il principale centro abitato lungo la direttrice statale che attraversa il territorio comunale, perciò utilizzati in maniera massiccia ogni giorno sia dai mezzi pesanti, sia dai residenti delle frazioni a sud di Ferrara, nonché dai pendolari che si recano al lavoro. Evidenzio inoltre che da circa cinque mesi, nonostante svariate segnalazioni all’Ente, risulta ancora guasta l’illuminazione presso l’uscita di Gaibanella lungo la corsia nord in direzione città. Invito e sollecito perciò Anas a sciogliere il nodo competenze sugli allacci e a predisporre un piano di rifacimento degli svincoli riportandoli allo stato originale dopo decenni di abbandono, al fine di garantire la massima fruibilità e sicurezza degli stessi.

Valerio Aldighieri, attivista Pda