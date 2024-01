Statale 16 a ostacoli. Parte il primo ricorso, la lotta degli espropriati: "Fermeremo i lavori"

Variante della Statale 16, quasi otto chilometri che si dipanano tra Argenta e Ponte Bastia. Si annuncia, come del resto è successo in passato, un percorso molto accidentato per l’opera dell’Anas. Romeo Sangiorgi, uno dei proprietari che ha ricevuto la lettera di esproprio, si è rivolto al suo legale, l’avvocato Carlo Dalla Vecchia di Bologna. Ed è già partito il primo ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Lo aveva annunciato alcuni giorni fa. "Non mi arrendo, tornerò a lottare", una promessa che è diventata una pratica legale. Del resto Romeo Sangiorgi è toccato molto da vicino dagli espropri, quasi una maledizione è per lui quel tracciato per realizzare un’opera che ’toglierà’ un bel volume di traffico dall’abitato di Argenta. Una via crucis, con numerose tappe e stazioni. La prima. Il percorso della variante passa su un suo appezzamento, verrà spezzato in due. "E’ un terreno di sette ettari, verrà smembrato", denuncia il paladino degli espropriati, un centinaio di persone alcune delle quali hanno dato vita ad un comitato che è stato battezzato ’No statale 16’. Ma il terreno è solo una goccia. E’ lo stesso Sangiorgi ad elencare. "Il tracciato della futura strada passerà nell’orto di mia cugina, a cinque metri dall’edificio. Poi ’seppellirà’ l’abitazione di sua figlia, che si trova poco lontano. Ancora, finirà nel giardino di una casa di mia proprietà che ho dato in affitto. La stessa sorte subirà una bella villetta in via Pioppine. Non c’è niente da fare, viviamo in un mondo al contrario". E si spiega: "Sono anni che si ostinano a riproporre quel tracciato. Sì, è stata fatta qualche piccola modifica, ma il percorso è sempre quello di 20 anni fa, percorso che passa nei giardini, negli orti, sulle abitazioni. Basterebbe spostare quella linea di 200 metri, ma pare che non vogliano sentire ragioni".

Nei giorni scorsi, dopo una comunicazione via pec al legale, una prima impugnazione dell’atto di approvazione del progetto davanti al Tar. Adesso una seconda fase, con il ricorso per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera condizione che legittima gli espropri. "Espropri che – sottolinea l’avvocato Dalla Vecchia – provocano gravi danni alle proprietà del mio assistito, proprietà che noi ci stiamo muovendo per tutelarle. Sangiorgi non è nuovo a simili battaglie. E’ stato lui a fare alcuni anni fa un esposto al Tar. "Ci hanno dato ragione quella volta, hanno fermato i lavori – scandisce le parole –. Ci auguriamo che succeda anche adesso. C’è qualcuno che si è incaponito e vuole portare avanti quest’opera a tutti i costi. Per carità, non saremo certo noi ad opporci al progresso, alle infrastrutture ma davanti ad un tracciato del genere che ricalca quello degli anni Settanta con qualche lievissima modifica non possiamo che dire no". Un no forte e deciso il suo. "Nell’altra circostanza – fa un salto al passato sul filo della memoria – i nostri legali misero in luce alcune incongruenze nella documentazione. E l’iter venne bloccato, anche in questa occasione chiederemo al Tar di verificare se sono stati rispettati tutti i criteri amministrativi. Staremo a vedere". Sangiorgi mette in luce anche un aspetto legato al paesaggio, in quella zona si trova un boschetto. "Questa dovrebbe essere un’area sottoposta a tutela", sostiene. Prima di puntare ancora il dito: "Mi chiedo dove siano finiti gli ambientalisti, tutte quelle associazioni che alzano la voce ogni volta che cade una foglia. Perché adesso non protestano? Un silenzio che fa riflettere".