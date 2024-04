Statale 16, ’congelati’ gli espropri: "Attendiamo la decisione del Tar"

Tutto fermo fino alla data del 23 aprile quando il Tar dell’Emilia Romagna dovrà pronunciarsi nel merito del ricorso presentato da una decina di residenti contro gli espropri dei terreni dove passerà il tracciato della variante di otto chilometri alla statale 16, da Argenta a Ponte Bastia.

Anas interviene dopo il pronunciamento del Tar che ha fermato l’iter fino al 23 aprile quando tornerà a esprimersi. "Per quanto attiene i lavori di costruzione della Variante di Argenta – precisa Anas – il Tribunale ha disposto una provvisoria sospensione per 15 giorni, in attesa dell’udienza di verifica – in contraddittorio con le Autorità amministrative – della fondatezza delle istanze cautelari proposte da privati a seguito della convocazione per le immissioni in possesso nelle aree oggetto di espropri. Per tale motivo Anas ha ritenuto di posticipare l’inizio di tali operazioni alla decisione del Tar". Proprio oggi i tecnici dell’Anas sarebbero dovuti entrare in alcuni terreni, operazione che ha suscitato la reazione dei residenti che tramite l’avvocato Carlo Dalla Vecchia hanno chiesto un intervento urgente al Tar, che si è espresso in tempi rapidissimi fermando tutto. Adesso bisognerà attendere. Il 23 aprile il Tar potrà far ripartire l’iter o bloccarlo ancora. C’è un’altra data cruciale, quella della causa fissata l’11 luglio. Il comitato dei cittadini non contesta l’infrastruttura. Contestano il tracciato che secondo quanto hanno denunciato passerebbe dove ci sono case e creerebbe un danno ai terreni agricoli. Danno al quale fa riferimento il Tar: "L’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza... determinerebbe effetti irreversibili e potrebbe causare ingenti danni all’attività agricola esercitata sui terreni oggetto della procedura".