Statale 16, finisce la lunga attesa. L’Anas investe oltre 130 milioni. Sul tavolo la questione espropri

E’ l’opera viaria più attesa da quarant’anni a questa parte: la variante alla statale 16, circa 15 chilometri ma strategici, dallo svincolo di Argenta a Taglio Corelli, vicino a Lavezzola, nel Comune di Conselice in Romagna, un investimento di 130 milioni coperto dall’Anas, mentre la Regione si è accollata le spese della progettazione.

Il piano finanziario originale era di 104 milioni, la spesa è lievitata per l’incremento dei costi energetici e dei materiali a seguito della guerra in Ucraina. Se ne parlerà mercoledì 20 marzo alle 20.45 nella sala polivalente dell’ex convento dei Cappuccini di Argenta, incontro pubblico al quale interverranno Andrea Baldini, sindaco di Argenta, e Andrea Corsini, assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Turismo, Infrastrutture e Commercio. Parteciperanno tanti cittadini, tra questi anche i destinatari delle lettere che riguardano un centinaio di espropri. Stessa sede ma progetto ancora più ambizioso. Pochi giorni fa ai Cappuccini il direttore generale dell’Ausl Monica Calamai, con l’aiuto di tecnici e funzionari, aveva spiegato la riqualificazione in corso per l’ospedale, un investimento da 16,7 milioni di euro, ancora più ambizioso quello della variante alla statale 16. Una serata dal sapore elettorale, si vota in giugno per il rinnovo del consiglio comunale, ma è interessante per assistere all’evoluzione del territorio di Argenta dei prossimi anni. Dal dopoguerra a oggi ad Argenta non si sono mai visti investimenti di oltre 130 milioni e mai l’amministrazione guidata da Baldini avrebbe potuto mettere sul tavolo una cifra del genere, con il bilancio in sofferenza per le ricadute della crisi Soelia. Ad Argenta si aspetta con impazienza l’apertura del cantiere, la variante permetterà di spostare il traffico, soprattutto pesante, fuori dal centro abitato, ora ammorbato dal transito di centinaia di mezzi pesanti al giorno, che rendono pericolose le strade, senza contare l’inquinamento, ambientale e acustico e l’usura del manto stradale. La variante è di primaria importanza anche per aprire una strada privilegiata verso la Romagna e quindi al porto di Ravenna.

Franco Vanini