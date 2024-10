"Statale 16, i lavori possono andare avanti"

Colpo di scena. Il cantiere per la realizzazione della variante alla Statale 16 può riprendere. Sembra un po’ una storia di un continuo stop and go. Però, questa volta, abbiamo in mano le carte per poter dire che il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare che sospende quanto disposto da Tar. Il tribunale amministrativo aveva infatti accolto il ricorso presentato da alcuni espropriati, bloccando nei fatti la prosecuzione dei lavori. Ieri, invece, è arrivata la svolta. A breve, in via definitiva, si discuterà il caso in sede di merito. "Nella comparazione degli interessi in conflitto tipica della fase cautelare – si legge nell’atto del Consiglio di Stato – deve essere data prevalenza all’esigenza di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del merito del giudizio, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di evitare – nelle more – le conseguenze che gli effetti dell’impugnata sentenza produrrebbero sul procedimento in corso. L’istanza cautelare deve essere accolta, con la conseguente sospensione degli effetti della sentenza impugnata". Dunque, si riprende con i lavori. Stiamo parlando della variante alla statale 16, da Argenta a Taglio Corelli, un investimento da 260 milioni di euro, coperti da Anas e Regione per la progettazione. La superstrada si interrompe alle porte di Argenta: serve arrivare fino al Reno, costruire un nuovo ponte e congiungere la strada che porta in Romagna e al porto di Ravenna. Questo anche nell’ottica della sempre più stretta sinergia fra i due territori: quello ferrarese e quello ravennate. Il dossier Statale 16 è stato più volte oggetto di contrapposizione anche politica. Ed è stato il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, a parlarne nel dettaglio sulle colonne del nostro giornale qualche tempo fa. Ma, a intervenire sul tema in questo frangente all’indomani del pronunciamento del Consiglio di Stato, è il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni. "Finalmente un’ottima notizia dal Consiglio di Stato – inizia il senatore, presidente della Commissione Affari Costituzionali a palazzo Madama –. La Statale 16 può andare avanti. La sospensiva decisa dal Tar è stata infatti annullata ed i lavori possono andare avanti con i tempi previsti inizialmente. La sospensiva era infatti particolarmente insidiosa visto che riguardava l’intera opera e non solo I tratti oggetto di ricorso da parte dei singoli interessati". Di qui, l’attacco politico all’amministrazione locale argentana capitanata dal sindaco Andrea Baldini. "Quel che lascia sconcertati – riprende il senatore Balboni – è l’indifferenza del Comune di Argenta, che non si è costituito in giudizio, dimostrando così di essere disinteressato alla realizzazione dell’importante infrastruttura. L’incapacità di questa amministrazione a guida Partito democratico supera ogni immaginazione". Ora, per l’epilogo definitivo, occorrerà aspettare l’udienza di merito. Certo è che, il pronunciamento di palazzo Spada apre nuove prospettive.