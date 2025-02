Statale 16, il giudice sblocca. Sì agli espropri di Anas

Passo avanti verso la costruzione della nuova statale 16. Ieri il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Anas contro l’ordinanza cautelare del Tar di Bologna, che aveva sospeso l’ordinanza. Questo significa che l’Anas ha titolo per procedere agli espropri, bloccati nel dicembre del 2024, in attesa del 15 aprile, quando ci sarà la sentenza definitiva. E’ l’opera più importante dal dopoguerra a oggi per Argenta: il piano finanziario prevede un costo per i soli lavori di 156 milioni, mentre il costo complessivo è di 250 milioni, comprendendo le spese tecniche (espropri, Iva, imprevisti). E’ un tracciato lungo solo 8,8 chilometri, ma di enorme importanza strategica: dall’attuale svincolo di Argenta fino al fiume Reno. Dentro al quadro finanziario c’è anche la costruzione del nuovo ponte sul fiume, fino alla zona industriale di Lavezzola. La durata prevista dei lavori è di quattro anni e mezzo, da quando aprirà il cantiere.

Gli unici lavori che proseguiranno sono quelli relativi alla bonifica dei terreni da ordigni bellici, importante in una zona che nel 1945 è stata teatro dell’offensiva alleata, con tanto di bombardamento devastante di Argenta, che fu quasi rasa al suolo. La nuova statale 16 è importante per dare respiro al cosiddetto corridoio adriatico, collegando il Ferrarese al porto di Ravenna, decongestionando la Romea. Facciamo un passo indietro: l’Anas aveva preso possesso dei terreni oggetto di esproprio, i ricorrenti avevano reagito, il Tar a luglio aveva bloccato le operazioni, in settembre il Consiglio di Stato era intervenuto, in attesa della sentenza definitiva, prevista in aprile. Quindi è importante la sentenza di ieri, ma ancor di più quella di aprile. Alla vigilia della sentenza il sindaco Andrea Baldini era fiducioso. "Ero ottimista prima e lo sono anche adesso. E’ un’infrastruttura viaria fondamentale, un’occasione storica che non passiamo far decadere". Ricordiamo che il Tar aveva accolto le tesi dei ricorrenti, che sostenevano l’inattualità della Valutazione di impatto ambientale (Via) eseguita nel 2001 sul tracciato dalla variante stradale.

Franco Vanini