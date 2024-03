Statale 16, l’assessore Corsini: "La variante di 7 km si farà"

"Obiettivo raggiunto: la variante alla statale 16 si farà. I soldi ci sono e tra quattro anni ed otto mesi è prevista la consegna dell’opera". E’ questa la sintesi dell’incontro organizzato mercoledì in una gremita sala Cappuccini per fare il punto della situazione. A fare gli onori di casa c’erano il sindaco Andrea Baldini e l’assessore regionale ai trasporti e mobilità, Andrea Corsini. Si tratta dell’ultimo tratto di 7 chilometri che, dall’attuale rotatoria alle porte di Argenta, da smantellare lasciando due accessi, vedrà il suo fine corsa a San Biagio. Qui verrà realizzato uno svicolo in via Morari e, in località Bastia, un nuovo ponte che, affiancato a quello ferroviario, attraverserà il fiume Reno per raggiungere la zona produttiva di Lavezzola, nel comune di Conselice. Costerà 230 milioni di euro. "Entro una decina di giorni – ha spiegato il primo cittadino – si concluderà la procedura di gara per l’affidamento dei lavori alla ditta appaltatrice; ed entro il 2024 l’esproprio dei terreni e la bonifica di ordigni bellici. Poi serviranno altri 60 giorni per la firma del contratto; 90 per il progetto esecutivo; 180 per i monitoraggi ambientali e 1375 per l’esecuzione dell’intervento". Molti i benefici che la nuova l’infrastruttura, attesa da anni, porterà ai territori ferrarese e romagnolo. Non ultimo il collegamento commerciale, imprenditoriale e turistico che, lungo il corridoio adriatico, li collegherà al porto di Ravenna.

Nando Magnani