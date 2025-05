Statale 16, l’espropriato non cede: "Una giusta battaglia. Rifarei tutto"

"Pentito io? Ma quando mai. Rifarei tutto, dall’inizio alla fine. Anche perché il bello deve ancora venire". Non sempre la storia si ripete. Romeo Sangiorgi, 70 anni, è un po’ il paladino degli espropriati. Negli anni Settanta, tra carte bollate, ricorsi e avvocati, riuscì a fermare i lavori della Statale 16. L’altro giorno, quando il consiglio di Stato ha bocciato i ricorsi suoi e di alcuni residenti, le cose sono andate diversamente. Dopo anni di tira e molla l’opera verrà realizzata.

Perché dice che il bello deve ancora venire?

"Perché solo adesso anche i residenti che hanno concesso subito i loro terreni si renderanno conto di quello che sta per succedere"

Cosa accadrà? Finalmente verrà realizzata una strada che collega due province

"Allora, in primo luogo quei cittadini che hanno già detto sì e da un bel po’ di tempo non hanno ancora visto una lira, ripeto, una lira di risarcimenti"

In secondo luogo?

"Basta guardare il tracciato. Anas sarà costretta a spendere un bel pò tra opere di mitigazione e viabilità diciamo così parallela"

In che senso?

"Con questo tracciato in pratica io ed altri residenti non riusciamo più ad uscire dalla nostra abitazione, dovranno realizzare quindi delle strade proprio per garantire l’accesso alle case. Poi c’è appunto la questione dei risarcimenti. Come li calcoleranno?"

In base alla fetta di terreno che verrà espropriata. Non funziona così?

"Proprio no, troppo facile. Già sono all’opera periti e controperiti per valutare i danni"

Quali danni?

"Uno degli espropriati si vedrà ridurre i terreni ad uno spezzatino. Sfido chiunque a dire che quegli appezzamenti avranno lo stesso valore prima e dopo. Prima, quando era un podere unico, e dopo quando saranno ’spezzati’ da una strada"

C’è solo il suo vicino in queste condizioni?

"Ma nemmeno per sogno. La strada passerà sul pozzo di una residente. Mi spiego. Il tracciato entra nel cortile, ’spiana’ il pozzo, passa a nemmeno sei metri dall’abitazione. Mi risulta che dovranno fare un muro, alzare una parete tra casa e strada"

Anas avrà fatto studi ad hoc

"Certo, chiedo quindi ad Anas quale sarà il valore di quella casa che verrà a trovarsi a pochi metri da un’arteria che è destinana a ’portare’ un bel po’ di traffico. Questo al mio paese è un danno e deve essere messo sul piatto della bilancia quando si calcoleranno i risarcimenti"

A questo giro è andata male

"La strada è progresso, fatta con questo tracciato assolutamente no. E io, lo ripeto, ho fatto benissimo ad oppormi. La vita è dignità".