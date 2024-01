Statale 16, ripartono i lavori. Cento lettere di esproprio: "Pronti a lottare ancora, ricorso contro il cemento"

Bovenzi

Il freddo mozza il respiro, arrossa le guance. Daniele Minghini stende la mano, quasi volesse abbracciare tutto l’orizzonte fatto di campi di grano un po’ spogli, qualche stoppia ancora in piedi grigia come il cielo. E’ stato il padre a creare la prima stalle per le mucche, era commerciante di bestiame. Adesso c’è lui che ha anche fatto, poco lontano, un impianto a biomasse. Il cupolone si staglia bianco – sembra il pallone di un campo da tennis – nel profilo così piatto della pianura. "La strada passerà di là", Daniele Minghini punta il dito dove i campi si spezzano contro qualche rada casa, contro un boschetto. Per arrivarci c’è una strada, che in fondo diventa una pista di fango. Via Cascine 23, San Biagio, Argenta.

E’ uno dei cento espropriati per la variante della Statale 16 che verrà realizzata da Anas, quasi otto chilometri tra Argenta e Ponte Bastia. Le lettere sono già arrivate ad alcuni agricoltori, altre arriveranno nei prossimi giorni. E’ indicato l’appezzamento. Si invita a fare osservazioni. C’è un comitato. Si chiama ’No statale 16’. Tra questi, Romeo Sangiorgi che di battaglie se ne intende. E’ stato lui a fare alcuni anni fa un esposto al Tar. "Ci hanno dato ragione quella volta, hanno fermato i lavori. Il tracciato taglia i miei campi a metà, in una casa lambisce anche l’orto, finisce dentro un boschetto che ha una quarantina di anni di vita, piante che verranno devastate. Chiamatemi pure l’ultimo giapponese, ma io non mi arrendo. Darò tutto in mano di nuovo al mio avvocato, siamo pronti a riprendere a lottare contro questo sfregio al paesaggio, alla natura. Questa dovrebbe essere una zona sottoposta a tutela, mi chiedo dove siano finiti gli ambientalisti, tutte quelle associazioni che alzano la voce ad ogni piè sospinto. Perché adesso tacciono?". Minghini frena, spegne il motore e indica il nome della strada. Via Pioppine. Alla finestra c’è Francesca Monti, si affaccia. La variante entrerà prepotente dal suo cancello, passerà dove si trova il pozzo per puntare lontano, dove lambirà la casa nella quale vive la figlia. "Abito qui dal 1957 – dice, un po’ preoccupata, la sciarpa stretta attorno al collo contro quel vento che si insinua arrogante –. Questo è il mio pozzo". In questi giorni la mappa con il disegno del tracciato viene aperta nelle case, stesa sul tavolo del salotto. Si cerca di capire qualcosa di più. Romeo Sangiorgi ha le idee chiare. "Il tracciato passerà tra le case – sottolinea con decisione – alcune resteranno da una parte, alcune dall’altra". Si riferisce alle abitazioni che si trovano in via Patuzza, strada che da San Biagio si perde tra i confini dei campi per arrivare fino a Bando. Con la rete della memoria porta alla luce brandelli del passato. "Il primo progetto risale al 1972 – puntualizza –, hanno fatto una parte dei lavori, si sono fermati, adesso sembra che ci risiamo. Dove sono Italia Nostra e Legambiente? Me lo chiedo. Noi invece siamo qui, pronti a fare ancora ricorso contro un progetto che non sta né in cielo né in terra. E magari potremmo riuscire ancora a gridare vittoria".

E’ il 2025 l’anno che dovrebbe portare alla realizzazione dell’opera. Un percorso che si annuncia accidentato. Tra rabbia, comitati e rassegnazione. Quella strada, quasi un destino dal quale non si sfugge. Evelino Mercatelli è un agricoltore, è iscritto alla Cia. Dice. "La lettera mi è arrivata proprio in questi giorni, per me è la seconda volta". Nell’altra tornata di lavori, le ruspe che sbuffavano fumo nero, venne dimezzato il podere. "Adesso il cantiere riguarderà un’altra fetta di terreno. Mi hanno pagato bene l’altra volta, staremo a vedere. Intanto andrò a parlare con il direttore della Cia di Argenta, Luca Simoni, mi aiuterà in tutta la partita". Gabriele Giovannini è un affittuario. Ricorda: "Qualche anno fa erano arrivati i tecnici di Anas, avevano già messo i picchetti nel terreno, i lavori sarebbero dovuti partire. Poi ci sono stati i ricorsi, si è fermato tutto". Adesso si riparte, da quelle cento lettere. "E’ da 50 anni che dicono che questa strada va fatta. Del resto un paese senza infrastrutture non va proprio da nessuna parte". Picchetti nel terreno, un nastro colorato a tagliare la campagna. "Non è un bello scenario per chi coltiva la terra. Ma cosa facciamo? Non possiamo restare fermi".