Statale 16, scatta il disinnesco della bomba

Al via la bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto di recente nelle campagne intorno a San Biagio che si concluderà il 25 maggio. La bomba si trova nel terreno dove passa il tracciato della variante alla Statale 16, a ridosso circa della Bastia e della Sp 10. Una struttura questa che culminerà in uno svincolo sito nell’area industriale romagnola di Lavezzola, al chilometro 120, 23 del vecchio tragitto, ma sino ad allora ancora attuale, della SS16. Nella fattispecie si tratta di una bomba d’aereo da 500 libbre, simile a quella dissotterrata alcuni anni fa a Boccaleone, il cui intervento di rimozione ha portato all’evacuazione di oltre 400 residenti in paese. Nel caso di San Biagio invece, l’operazione dovrebbe avere un minore impatto sulla popolazione, data la minore densità abitativa dell’area interessata. Fatto sta che il primo passo è previsto lunedì 12 maggio. Allorquando dalle 10 alle 12 verrà temporaneamente chiusa la via Cascine, nel tratto compreso tra le vie Morari e Patuzza. Obiettivo degli artificieri, facenti capo all’8 Reggimento Genio ,Guastatori e Paracadutisti della "Divisione Folgore", di stanza a Verona, è quello di predisporre logisticamente il lotto in oggetto. Il tutto come fase propedeutica alla rimozione e successiva distruzione del residuato bellico, la cui data sarebbe prevista a fine mese. Contrariamente al fondo agricolo da tempo già individuato fuori Longastrino, di proprietà della "Coop. Bellini", solitamente utilizzato dai militari per attività esplodenti, non ultima quella del 5 maggio scorso, il brillamento dovrebbe avvenire nei dintorni di Filo di Alfonsine. Intanto si parte appunto con la chiusura della suddetta strada. Nell’occasione, per motivi di messa in sicurezza, e per la tutela dell’incolumità pubblica e privata, sarà interdetto il traffico dei veicoli, ciclisti e pedoni. Nonché la sosta dei mezzi.

Nando Magnani