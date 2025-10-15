Statale 16, strage infinita. La battaglia dei sindaci: "Velox, ci hanno detto no"

"E’ una guerra, sulle strade ogni giorno c’è una guerra. Con morti e feriti", Andrea Baldini, sindaco di Argenta, non nasconde il dolore per quello che avviene lungo quella striscia di cemento, la statale 16. Croci, fiori, lacrime, una strada tristemente famosa. L’Adriatica è considerata la strada più pericolosa d’Italia per il numero di incidenti, circa 1.238 all’anno in tutto il paese. La sua pericolosità è legata all’intenso traffico, un fiume di tir, ai sorpassi azzardati, alle condizioni a volte precarie della carreggiata. Alla velocità. Su quel retilineo – il limite è 90 chilometri all’ora – i veicoli toccano i 120, con punte di 150 chilometri all’ora la mattina, magari la notte. Bolidi che uccidono. Eppure la battaglia dei sindaci per fermate questa strage è finita, anche quella, contro un muro. Baldini con i colleghi Dario Bernardi (primo cittadino di Portomaggiore) ed Elena Rossi, a capo del comune di Ostellato, si sono visti bocciare, respingere al mittente l’istruttoria con la quale chiedevano di collocare lungo quel corridoio un sistema elettronico per il controllo della velocità.

"Un tutor, un velox. L’importante era far andare piano le auto. La prefettura ci chiede, come sindaci, quali sono le nostre seigenze. Noi abbiamo indicato tutto il tratto della statale 16. A quel punto l’istruttoria viene inoltrata agli enti competenti per il via libera o per la bocciatura. Ebbene, in una strada dove in pochi giorni abbiamo contato quattro vittime, ci è stato detto che non ci sono le condizioni per installare quegli strumenti". La bocciatura è arrivata da poco, circa tre mesi fa. Una doccia fredda. Un no condizionato dalla attuale cornice normativa. Dario Bernardi guida il comune che si trova ad una ventina di chilometri da Ferrara, 20 chilomentri lungo la statale, che diventano un inferno. "Sono giorni, ore di immenso dolore. Una ragazza che stava andando a lavorare. No, non si può morire così", dice. Punta il dito contro la grande incertezza normativa che riguarda da più di un anno gli autovelox. "Chiediamo a gran voce l’equiparazione tra omologazione ed autorizzazione. Ma è tutto fermo. Non vuole il mio essere un atto d’accusa al governo, è una richiesta, l’appello di un sindaco per dare risposte ai cittadini davanti ad una strage quotidiana". Schianti, pedoni investiti, i lutti ferite aperte nella memoria dei paesi. "Non possiamo chiudere gli occhi – riprende Baldini –. Alla Celletta ci sono stati sei morti, ripeto sei. Da quanto è stato piazzato il velox i morti non ci sono più". Una questione che a volte finisce per diventare politica, una miccia per le polemiche. "Mettiamo i velox, ci accusano di fare cassa. Non li mettiamo, ci accusano di non pensare alla sicurezza – riprende il primo cittadino di Portomaggiore –. Dobbiamo avere equilibrio, buon senso. Non possiamo non capire che in quella strada fanno i 130 all’ora, che lì un velox potrebbe salvare la vita ai nostri giovani". Figli che muoiono, il pianto di una donna. La partita non è chiusa. "Non lo è mai. Continueremo a batterci per dare sicurezza a quella striscia di cemento. Lo dobbiamo ai nostri cittadini".