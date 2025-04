Statale 16, ultima udienza a Roma: "Ora l’attesa. Con cauto ottimismo"

Quello di ieri – nel bene e nel male, dipende sempre dai punti di vista – sarà l’ultimo atto di un vicenda infinita, annosa, che si è trascinata nelle aule di tribunale. Tra sentenze, Tar e ricorsi. Davanti al giudice quegli otto chilometri della variante della Statale 16, più o meno da tutti ritenuta una benedizione per la viabilità del territorio. Per alcuni, i residenti, un’opera – il suo tracciato – che non ha tenuto conto di campi e case, boschi e stalle. Udienza non certo breve quella che si è tenuta ieri a Roma, al consiglio di Stato. E’ terminata intorno alle 14, nei prossimi giorni arriverà la decisione. Una puntata, l’ultima nelle aule, di un braccio di ferro estenuante. Da una parte un gruppo di residenti, capitanati da Romeo Sangiorgi, 70 anni, che si sono rivolti al Tar per fermare quei lavori. Come hanno sottolineato più volte, non è l’opera che contestano, ma dove verrà realizzata, dove correranno quegli otto chilometri che da Argenta vanno a Ponte Bastia, per collegare due province, la nostra e quella di Ravenna. "Mi hanno già espropriato il terreno", dice Sangiorgi, ieri in attesa della sentenza, l’avvocato Carlo Dalla Vecchia a Roma. Al suo fianco i questa battaglia Daniele Minghini – allevatore di mucche, le sue stalle a pochi metri dal tracciato –, Francesca Monti, la variante passerà sul suo pozzo per puntare verso la casa nella quale vive la figlia. Dall’altra parte ci sono Anas, Comune d’Argenta, lo Stato compatti nel sostenere la pubblica utilità dell’opera. Alcuni residenti, un centinaio, hanno da tempo ceduto il terreno. Bisognerà attendere per conoscere il verdetto. Da ambo le parti incrociano le dita.

Andrea Baldini, il sindaco di Argenta, si dice fiducioso. "Cauto ottimismo", così definisce le sue aspettative in queste ore, che rischiano di diventare giorni. C’è chi parla – per conoscere l’esito dell’udienza – di una ventina di giorni, chi di oltre quaranta. Primo cittadino che ribadisce il valore di questa infrastruttura. "E’ cruciale nella scacchiera della viabilità di una provincia, di una regione, visto che riguarda noi ed anche Ravenna. Un collegamento fondamentale che tra l’altro concorre ad alleggerire il traffico sulle nostre strade. Contiamo, questo il nostro auspicio, che quest’anno finalmente partano i lavori. Riteniamo sia un passo che va incontro all’interesse di tutti".