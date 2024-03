"Statale pericolosa, è ora di parlare con Anas"

Dopo l’incidente a Gallo in cui sono rimasti coinvolti due bambini, continuano le polemiche in relazione alla sicurezza stradale e ai mancati interventi nonostante la preccupazione espressa già negli anni scorsi dai residenti. La candidata sindaca di siamo Poggio Francesca Bergami chiede interventi: "Per la sicurezza di via Nazionale ora servono coerenza e coesione". E ancora: "Mi esprimo solo ora che sono fuori pericolo i due bambini investiti in via Nazionale a Gallo, perché la prima preoccupazione in questa vicenda è assolutamente la loro salute. Nessuna strumentalizzazione dell’accaduto dunque, ma solo l’urgenza di prevenzione". Bergami critica il primo cittadino: "Mi dispiace tuttavia dover ricordare che, quando il sindaco si è fatto fotografare con i cittadini da tempo preoccupati per la situazione della statale, gli avevamo fatto notare che nella vicina Malalbergo, solo al di là del fiume Reno, il Comune, nonostante la competenza di Anas, sia riuscito a mettere in atto tutele per i cittadini e la viabilità. Un semaforo a chiamata, un velox fisso, un semaforo con telecamera e numerosi attraversamenti pedonali con illuminazione potenziata sono stati installati. E sarebbero serviti anche a Gallo, dove la comunità ha visto unicamente uno scaricabarili nei confronti di Anas da parte del sindaco, sostenuto da Fratelli d’Italia che oggi raccoglie le firme per la sicurezza su quella strada. Allora credo che sia importante la coerenza, perché davvero tutti, questa volta, possiamo andare nella stessa direzione, per rendere questa strada più sicura e non doverci trovare più nella situazione di dover temere per la vita di due bambini.

l.g.