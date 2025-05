Stati generali della cultura. Competenze e lavoro, torna l’evento all’Abbado

Sarebbe fin troppo semplice ripetere il vecchio adagio "con la cultura si mangia". Ma immaginare un evento dedicato all’impatto sull’economia reale, sul pil e sull’occupazione che ha questo comparto straordinario e per tanti versi poco sondato, è una sfida avvincente che profuma di antiche glorie ma che più che mai guarda all’oggi (e al futuro). È questo lo spirito che ha mosso Pier Carlo Barberis, founder degli Stati Generali Mondo Lavoro a portare nella nostra città, martedì 13 maggio, gli Stati Generali della Cultura: competenze, innovazione e lavoro. Sono racchiuse nel sottotitolo della rassegna le tre direttrici attorno alle quali si articolerà l’evento ospitato, a partire dalle 10.30, al ridotto dell’Abbado. I panel in cui esperti dei vari ambiti racchiusi nel macro settore culturale si confronteranno, saranno invece quattro (vedi programma sotto).

Quello della prossima settimana è in qualche modo un evento che aprirà una nuova stagione per la nostra città la cui ambizione è quella di essere non solo "una capitale della cultura a tutti gli effetti, ma un luogo di confronto e dialogo fra le diverse competenze che danno vita al settore culturale nel nostro Paese". L’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, inforcata la strada dell’ars retorica, mette in chiaro l’intendimento dell’amministrazione che "ha da subito creduto in questo appuntamento" che fra l’altro rientra nelle ricorrenze per celebrare "i trent’anni dal riconoscimento di Ferrara come patrimonio Unesco". "Non c’è dubbio – così l’assessore – che la nostra città sia una indiscutibile culla di cultura, in virtù dello straordinario patrimonio che possiede ma anche grazie alle istituzioni culturali che ne animano la vita. Con gli Stati generali della Cultura, però, abbiamo voluto fare qualcosa in più: raccontare, attraverso autorevolissime voci, cosa significa nel concreto fare cultura, che impatto ha il settore sul valore aggiunto generato con un occhio alla sostenibilità sociale. L’impatto occupazionale, le competenze trasversali e l’esigenza di un continuo studio".

Dunque, in una certa misura, l’obiettivo è anche di carattere culturale. Ovvero dimostrare che "quello nell’ambito della cultura è un lavoro vero, di valore". L’angolo di visuale introdotto da Barberis durante la presentazione della rassegna poggia su un assunto: "Non si può non parlare di cultura a Ferrara". L’elemento distintivo e che probabilmente più degli altri caratterizza questo appuntamento, è legato al modo in cui viene affrontato il tema. "Abbiamo immaginato questo momento – prosegue Barberis – come l’inizio di qualcosa che intendiamo rendere strutturale a Ferrara. Questa città vorremmo diventasse il fulcro del dibattito sul rapporto fra cultura, lavoro, innovazione e occupazione. Ferrara in questo senso ha tutti i requisiti per essere un punto di riferimento a livello nazionale". Insomma, il percorso che inizia – grazie all’apporto di tante professionalità, tra cui quella dell’avvocato Silvia Fabbri e del direttore dell’Abbado, Carlo Bergamasco – è di "grande spessore".

Ne è certa la dirigente del servizio Musei d’Arte del Comune, Ethel Guidi che tratteggia la portata della kermesse aggiungendo uno sguardo di prospettiva. "Per Ferrara – analizza – quello della Cultura è un comparto strategico. Spesso, c’è la tendenza a concentrarsi sul patrimonio monumentale e artistico che abbiamo. Ma questo appuntamento aggiunge un tassello in più, andando a scandagliare il rapporto fra cultura e mondo del lavoro".