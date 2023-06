’Stato di abbandono’ di Tessarini La storia dell’amico di Falcone

"Stato di abbandono" è questo il libro, edito da Minerva, scritto da Riccardo Tessarini che traccia il racconto di Giuseppe Costanza uomo di fiducia di Giovanni Falcone, che sarà presentato domani alle 17.30 al Centro Polifunzionale Arte e Cultura di via Fermi a Bondeno. Parteciperà lo stesso Costanza, superstite della strage di Capaci che presenta, in questo incontro pubblico aperto alla cittadinanza, il libro. L’incontro sarà moderato dal giornalista Federico Lacche ed interverrà il sindaco Simone Saletti. Un momento importante anche per gli studenti per affrontare queste tematiche. Il libro infatti, è il racconto biografico di Giuseppe Costanza, autista personale di Giovanni Falcone, sopravvissuto miracolosamente alla strage mafiosa del 1992.