Stato di agitazione anche tra i medici: "Un giorno di stop nell’ospedale di Cona" Anaao Assomed proclama lo stato d'agitazione per la gravissima crisi della sanità ferrarese. Sciopero locale nell'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Anna, prima volta in 18 anni. Richieste: assunzioni di personale, non incrementi economici.