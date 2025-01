Statue di Niccolò III e Borso d’Este. Un nuovo Art Bonus per il restauro

Un nuovo Art Bonus per il restauro delle statue di Niccolò III e Borso d’Este, presenti sopra al volto del Cavallo all’ingresso del Palazzo Ducale. Il Comune di Ferrara ha infatti candidato il progetto di sistemazione delle due opere monumentali inserendolo nel meccanismo di agevolazione fiscale per chi sostiene il patrimonio culturale pubblico mediante erogazioni liberali. La Giunta, già a fine 2024, aveva approvato l’iniziativa di Art Bonus (“Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della nazione e per lo sviluppo della cultura”) che introduce un credito d’imposta a favore dei cittadini, persone fisiche o giuridiche, che effettuano una erogazione liberale destinata a interventi di manutenzione, restauro, protezione di beni culturali. I due monumenti – in cui prioritario è l’intervento alla statua di Niccolò III – necessitano di urgenti lavori di restauro a causa dell’avanzato degrado dovuto agli agenti atmosferici, all’inquinamento e all’usura del tempo. In particolare, il monumento equestre di Niccolò III è ammalorato da gravi danni strutturali e superficiali al materiale lapideo, con presenza di depositi carboniosi, distacchi e lesioni, mentre il monumento a Borso d’Este ha problemi di fessurazione, distacco di materiali e incongruenze dovute a precedenti interventi di restauro. Il progetto prevede dunque operazioni di consolidamento strutturale, pulitura delle superfici, sostituzione delle stuccature danneggiate, revisione degli elementi metallici e l’installazione di sistemi per allontanare i volatili. L’intervento per il monumento a Niccolò III è stimato in 45mial euro e sarà il primo da realizzare, mentre quello per il monumento a Borso d’Este ammonta a 40mial euro, per un totale di 85mila euro complessivi. "Auspichiamo che la risposta della città a questa nuova iniziativa di Art Bonus per la tutela e la valorizzazione del patrimonio possa essere straordinaria come già avvenuto nel recente passato ad esempio per il restauro della statua del Savonarola e dell’Acquedotto monumentale, dove la partecipazione attiva di cittadini e imprese è stata fondamentale per riportare alla luce questi tesori", sottolinea l’assessore ai Beni Monumentali, Marco Gulinelli.