Stazione, auto nel mirino. Vandali nel parcheggio: "Spaccati i finestrini"

Si spostano da una parte all’altra della piazzetta davanti alla stazione ferroviaria. Spesso li trovi seduti sulla scalinata dell’ingresso. Statue viventi, spesso immobili perché in attesa di mettere a segno furti per racimolare qualche euro. Sono la testimonianza di come sia complicato estirpare la disperazione e il degrado in questo spicchio di centro cittadino. Il primo tuttavia che un visitatore, italiano o straniero che sia, si trova davanti non appena uscito dallo scalo ferroviario. Ma se di giorno questo scenario si confonde con la confusione e il traffico della zona, di notte cambia tutto: microcriminalità e paura emergono in tutta la loro evidenza. Le prede preferite, oltre ai turisti, sono le auto nel parcheggio. Vetri sfondati, macchine razziate per rubare anche pochi spiccioli. La regola è non lasciare mai nell’abitacolo borse o oggetti che possano attirare l’attenzione. Ne sa qualcosa Rudi Pincelli, imprenditore edile, che in auto sta aspettando un cliente: "I responsabili dei furti sono lì, seduti davanti alla stazione con i borsoni. Dopo aver messo a segno razzie anche nelle auto, di notte si ritrovano nel parcheggio, a fianco della stazione. Qui si spartiscono il bottino, scatta una sorta di baratto". I furti sono soltanto uno dei loro passatempi: "Spacciano davanti alla stazione, incuranti dei controlli. Fingono di ricaricare il cellulare sotto la pensilina dei monopattini, ma, in realtà, aspettano il cliente di turno. In un istante consegnano l’ovulo di droga e spariscono. Ci sono, del resto, molto giovani anche italiani che sono finiti in un brutto giro. Li vedo che si aggirano qui nella stazione". Neanche il tempo di scendere dal treno e Michela Nordi di Comacchio viene avvicinata da una ragazza: "Mi ha chiesto il cellulare per fare una telefonata. Era sicuramente un tranello". Tetiana Zaplitna, ucraina, abita da 18 anni a Ferrara e conosce bene la stazione. "Da quando hanno chiuso il deposito vecchio, sono iniziate le razzie delle bici. Quello nuovo viene depredato dai ladri. A una mia amica hanno rubato tre bici. Del resto, abito nel Grattacielo e lì capita che forzino la serratura dell’appartamento mente sei all’interno". Lavinia Vandini è una studentessa: "Di sera se devo prendere un treno mi faccio accompagnare. Le stazioni ferroviarie sono da sempre e ovunque luoghi critici e quella di Ferrara non sfugge alla regola".