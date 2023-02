Stazione autobus in via Darsena a Ferrara, i residenti: "Traffico, smog e niente parcheggi"

I cartelli che indicano il divieto di fermata a partire da lunedì

Ferrara, 12 febbraio 2023 – Una stazione di autobus e corriere sulla soglia di casa. È ciò che temono di trovare domani al loro risveglio gli abitanti dei condomini affacciati sul tratto di via Darsena tra la rotonda di viale IV Novembre e quella di via San Giacomo. È infatti proprio in quel punto che verranno temporaneamente spostati alcuni dei mezzi che prima facevano tappa o capolinea all’autostazione di Rampari San Paolo, chiusa per fare spazio a una piazza alberata da realizzare nell’ambito del Piano periferie. Quel ‘temporaneamente’ è legato a doppio filo alle opere di ampliamento e riorganizzazione del terminal di via del Lavoro, la cui conclusione non è però coincisa con la chiusura di Rampari. Il verificarsi di questo incastro avrebbe permesso un passaggio di testimone diretto, evitando la soluzione ‘tampone’ di via Darsena. Ma così non è stato. La decisione di spostare i mezzi in quel tratto di strada (siamo sul lato destro direzione stazione, per intendersi) sta suscitando perplessità e timori tra i residenti della zona, già in assetto da battaglia prima ancora che bus e passeggeri inizino ad affollare l’arteria. I dubbi e le preoccupazioni riguardano svariate incognite che vanno dalla viabilità (le fermate occupano di...