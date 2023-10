Stazione ferroviaria, nuovo look. Un progetto di riqualificazione e ammodernamento da 20 milioni

Finalmente il biglietto da visita di Ferrara cambierà. Stiamo parlando della stazione che, stando a quanto dichiarato da Rete Ferroviaria Italiana, sarà oggetto di una profonda riqualificazione e di un grosso ammodernamento. L’intervento è inserito nella cornice di un progetto più ampio – che consta complessivamente di 177 milioni di euro – e che riguarderà tredici stazioni a livello nazionale. Il bando è strutturato in tre lotti e, per quanto riguarda l’infrastruttura ferrarese, dovrebbe scadere prima della fine di novembre.

Ancora non c’è un dettaglio al centesimo dell’entità di risorse che arriveranno in città, ma la previsione è che saranno circa venti i milioni di euro che verranno investiti alla stazione dei treni da Rfi. Veniamo al dettaglio dell’intervento. A Ferrara gli interventi riguarderanno il fabbricato della stazione con azioni di restyling, potenziamento delle funzioni di polarità urbana, miglioramento della sostenibilità ed efficienza energetica e miglioramento sismico. Tra le altre cose, sono previsti l’innalzamento dei marciapiedi a servizio dei binari 1, 2 e 3, il restyling e l’estensione delle pensiline esistenti, la riqualificazione dei sottopassi e l’adeguamento di scale e ascensori. Non solo. Le aree antistanti saranno riconfigurate per favorire una migliore accessibilità alla stazione attraverso il ridisegno dell’area di attesa bus, la riqualificazione dei percorsi pedonali e ciclabili e la creazione di nuove aree pedonali. Insomma, tassello dopo tassello, il cuore della zona Gad sta cambiando volto. Per ottenere il parere favorevole da parte del Comune, chiaramente in questi mesi ci sono state diverse interlocuzioni e, a seguito di alcuni correttivi che sono stati recepiti da Rfi, il piano è più o meno definito in tutti i suoi aspetti. Inizialmente, il timore degli uffici tecnici del Comune sembrava essere legato al regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico. Tra i nodi da sciogliere, anche quello della ricollocazione delle postazioni dei taxi. Sì perché, come si evince dai rendering, tutta la parte del piazzale davanti alla stazione cambierà drasticamente conformazione. A ogni modo, si legge nei documenti di Rfi, "le attività previste miglioreranno l’accessibilità delle stazioni e favoriranno l’intermodalità". Saranno, infatti, allungati e innalzati i marciapiedi per facilitare l’accesso e la discesa dai treni, migliorata la segnaletica fissa di stazione, riqualificati i sottopassi pedonali e ampliate le pensiline, ammodernate le discenderie, i sovrappassi e le banchine con una caratterizzazione architettonica di standard elevato, migliorata la sicurezza della stazione con elevati livelli di illuminazione di tutti gli spazi, inseriti nuovi tornelli e incrementato il sistema di video sorveglianza. Gli unici due punti che Rfi dovrà recepire nella successiva fase di programmazione, riguardano il capolinea del bus della linea 4 "che sarà elettrificata – si legge nei documenti tecnici del Comune – e sarà spostato in viale della Costituzione". Per questo il Comune richiede che "venga previsto un adeguamento del percorso pedonale per raggiungere la nuova fermata". Il secondo punto su cui il Comune chiede un’integrazione è legato al "golfo" che inizialmente era previsto dietro la sosta dei taxi, per il quale era stata chiesta una riduzione con l’obiettivo di facilitare l’uscita dei bus dal piazzale. Se il bando verrà chiuso prima della fine del mese prossimo, è ragionevole che i lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione della stazione non inizino prima della primavera 2024. Certo è che, dopo la riapertura dell’hotel De La Ville, la chiusura e riqualificazione del parco Coletta, la velostazione e il percorso ciclabile finanziato dal Bando Periferie che passerà per via Cassoli – oltre alle misure per aumentare la sicurezza – la morfologia della zona è cambiata.