Stazione, inaugurata la ‘nuova’ farmacia dopo i lavori di restyling

Inaugurata ieri la nuova ’Farmacia Comunale 8 - Stazione’ dopo i lavori di restyling da 120mila euro (autofinanziati da AFM Farmacie Comunali Ferrara). In mattinata il taglio del nastro alla presenza del sindaco, Alan Fabbri, del vicesindaco Nicola Lodi e degli assessori Coletti e Fornasini. La farmacia, nata nel 1973, si affaccia sul piazzale della stazione di Ferrara e rappresenta da sempre un punto di riferimento per gli abitanti della zona, per i pendolari e per i turisti.

"L’intervento in questa sede ha un valore doppio: da un lato consegna ai cittadini una farmacia moderna, accogliente e funzionale, dall’altro contribuisce al rilancio della zona, frutto delle politiche di questa Amministrazione e dei tanti investimenti. Ribadisco il ringraziamento al personale di AFM che è sempre propositivo e capace di realizzare progetti ambiziosi, sempre al fianco dei nostri cittadini", ha detto il sindaco Fabbri.

"Questo è il terzo importante intervento di recupero che AFM ha realizzato negli ultimi 3 anni - ha spiegato l’amministratore unico, Luca Cimarelli–. Dopo due farmacie strategiche e di grandi dimensioni, abbiamo voluto dare un segnale forte in una farmacia che negli ultimi anni sta incrementando progressivamente il fatturato". "Attuato un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione”, ha sottolineato Paola Nocenti, direttrice generale Afm.