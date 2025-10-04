Stazione, momenti di tensione. In trecento per fermare i treni: "Ora vogliamo bloccare tutto"

Provano a raggiungere prima delle forze dell’ordine, lo scalo ferroviario di Ferrara per bloccare i binari e fermare i treni, ma, davanti all’ingresso della stazione, trovano polizia di stato e carabinieri in assetto antisommossa, schierati davanti alle porte centrali, mentre quelle laterali vengono chiuse a chiave. I 300 attivisti, intorno alle 14, si fermano a pochi metri dal cordone di sicurezza con lo striscione pro Palestina e contro il genocidio a Gaza, e, non potendo entrare, si limitano ai consueti slogan. "Blocchiamo tutto" e ancora "Palestina libera". Al megafono si alternano diversi attivisti. Una di loro si rivolge a polizia e carabinieri: "Dovreste stare dalla nostra parte". Passa più di un’ora e, intorno alle 15,30, il gruppo dei manifestanti comincia a disperdersi lentamente. In molti, venuti anche da fuori provincia, ritornano a casa. Per i pochi rimasti scatta il controllo dei documenti e degli zaini. Poi finalmente, il grande striscione viene ripiegato, come se fosse un lenzuolo, e le forse dell’ordine riaprono l’ingresso principale della stazione. Non sono mancati momenti di tensione ieri dopo il corteo organizzato per lo sciopero generale nazionale proclamato da Cgil e Usb a cui hanno partecipato 3mila persone. Nel primo pomeriggio, un gruppo di circa 300 attivisti si è staccato e si è diretto spontaneamente verso la stazione, con l’obiettivo di occupare, come detto, lo scalo ferroviario. Le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa hanno presidiato gli accessi. Gli agenti della polizia di stato e i carabinieri hanno bloccato l’ingresso della stazione. Il dispositivo di sicurezza è stato attivato per evitare interruzioni al pubblico servizio. Sul posto, i manifestanti hanno avanzato delle richieste singolari al primo cittadino di Ferrara: scuse ufficiali da parte del sindaco Alan Fabbri al popolo di Gaza e l’esposizione fuori dal municipio della bandiera palestinese. Le stesse richieste che avevano fatto nelle ore precedenti, durante il corteo, senza che venissero accolte. La conferma arriva dai rappresentanti di Cittadini del Mondo, parlando ai manifestanti seduti sui gradini della stazione e nel piazzale: "Non ci hanno voluto ascoltare e non ci hanno fatto entrare nel palazzo comunale. Hanno avuto timore di un gruppo di donne. Ci hanno risposto che il sindaco non c’era, che era in gita". La protesta è andata avanti per quasi due ore, tra fumogeni, bandiere, cori e striscioni, senza però che si verificassero scontri. Poliziotti e carabinieri hanno continuato a presidiare gli ingressi della stazione senza alcun tipo di problemi all’ordine pubblico, fino a quando la situazione non è completamente rientrata e i manifestanti sono tornati alle loro case.