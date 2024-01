"Stazione nel degrado e poco sicura. Dobbiamo intervenire subito"

ARGENTA

"Stazioni argentane poco sicure, vanno riqualificate", è l’accusa del segretario provinciale di Forza Italia Giovani, Mattia Nanetti. "Purtroppo l’attuale amministrazione comunale – spiega Nanetti – non ha mai avuto a cuore questa tematica, ma è ora che venga alla luce. A utilizzare le stazioni con i relativi servizi ferroviari sono tantissimi, tra cittadini, lavoratori e studenti pendolari. Si parla di un’utenza media giornaliera di oltre 650 passeggeri per Argenta ed oltre 350 per Consandolo. Fra essi ricordo che nel territorio comunale arrivano ragazze e ragazzi per frequentare i nostri istituti scolastici, e ne partono quotidianamente altrettanti verso Portomaggiore, Ferrara, Ravenna, Molinella e Bologna, senza contare tutti i pendolari lavoratori. È necessario offrire loro stazioni sicure e al passo con i tempi".

Il segretario di Forza Italia Giovani poi aggiunge: "Le attuali condizioni delle stazioni risultano immerse nel degrado e nell’insicurezza dovuta all’usura degli anni. Gli utenti infatti, sono ancora costretti ad attraversare i binari senza la possibilità di usufruire di sottopassaggi. Questa situazione è altrettanto pericolosa per tutti coloro che si trovano in condizioni di disabilità, magari costretti in sedia a rotelle e che in maniera autonoma faticano ad attraversare, rischiando di rimanere incastrati con le ruote lungo i binari del treno o di non riuscire a risalire sulle banchine opposte, attualmente in pessime condizioni e di altezza diversa rispetto a quella delle porte dei treni di nuova generazione, causando una ulteriore problematica per l’accesso alla carrozza. Qui non si parla solo di sicurezza, ma anche di inclusione sociale, che, in queste condizioni, viene a mancare". Conclude con un sollecito alle istituzioni preposte a dover individuare e approntare soluzione. "La ristrutturazione completa di queste sedi dovrà essere tra gli obiettivi della prossima amministrazione puntando quindi ad un dialogo positivo con i gestori Rfi e Fer". Un appello che aspetta di essere raccolto da chi deve intervenire al più presto per migliorare la situazione.

Franco Vanini