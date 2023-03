Stazione, sala d’aspetto ripulita "Sistemata dopo gli atti vandalici"

Sala d’aspetto della stazione ferroviaria pulita. Dopo l’interpellanza depositata in Municipio dai consiglieri della lista civica di minoranza ‘Viviamo Vigarano’ che segnalava sporcizia e atti vandalici all’interno di una sala d’aspetto che dovrebbe avere la vocazione ad accogliere studenti e persone che attendono il treno, riportata nei giorni scorsi dal nostro giornale, il sindaco di Vigarano Mainarda Davide Bergamini ha preso subito in mano la situazione. E l’ha fatto concretamente, tanto da arrivare in poche ore a risolvere, almeno una parte dei problemi che si trascinavano da anni.

"Abbiamo segnalato alla dirigenza di FER, la Ferrovie Emilia Romagna, la situazione all’interno dei locali della stazione di Vigarano Pieve – ha comunicato il sindaco sui social - e siamo soddisfatti che la risposta sia stata immediata". Da qui la segnalazione messa in atto: "Abbiamo chiesto di pulire anche le pareti – documenti il sindaco - e di valutare l’inserimento di un sistema di telecamere come utile deterrente per chi, senza un minimo di senso civico, si diverte a sporcare e rovinare le proprietà altrui". Da quanto si apprende dal Municipio infatti, la porta era stata violata dai vandali. Restano scritte sui muri ma la sala d’aspetto è stata finalmente pulita. "I locali ora risultano puliti dai rifiuti che qualcuno aveva lasciato – indica il sindaco -. Ringrazio l’amministratore unico di Fer per aver accolto con rapidità la nostra richiesta". Una sala d’aspetto che comunque merita attenzione, costante e quotidiana, sia per la pulizia che per la cura e che ora attende che la richiesta del primo cittadino, di collocare telecamere come deterrente ai vandali, sia messa in atto da Fer.

cl.f.