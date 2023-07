Stazione sotto la lente La polizia alza le difese

In questo periodo estivo che vede aumentare sensibilmente l’affluenza di turisti in stazione, il Reparto prevenzione crimine di Bologna, insieme alla Questura e alla polizia ferroviaria di Ferrara hanno svolto un servizio congiunto di controllo straordinario. Sia all’interno dello scalo ferroviario, sia delle auto che circolavano esternamente. Nell’ambito del servizio, sono state controllate 61 persone dalla polizia ferroviaria e 41 dalla Questura e dal Reparto prevenzione crimine, che hanno altresì controllato 12 veicoli e sequestrato circa 2 grammi tra hashish e marijuana a carico di un cittadino straniero, poi sanzionato per violazione del testo unico in materia di stupefacenti.