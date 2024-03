Stazioni ecologiche, nuovi orari

Cambiano gli orari di apertura delle stazioni ecologiche di via Ferraresi e via Diana a Ferrara. Da martedì 2 aprile i due centri di raccolta del Gruppo Hera osserveranno un nuovo orario con l’obiettivo di dare un servizio più puntuale a cittadini e imprese che, sempre più numerosi, utilizzano gli impianti e quindi conferiscono i rifiuti correttamente. Si ricorda che il 31 marzo e l’1 aprile tutti e tre gli impianti cittadini saranno chiusi per le festività pasquali.

La misura si è resa necessaria a causa degli elevati flussi registrati nell’ultimo anno in modo particolare nella stazione ecologica di via Ferraresi, che solo nel 2023 ha accolto quasi 6 mila tonnellate di rifiuti. Per risolvere alcune criticità legate alla viabilità, con code in ingresso, la multiutility ha quindi deciso di modificare l’orario di apertura del centro di raccolta che non farà più orario continuato, invitando gli utenti abituati ad utilizzare l’impianto di via Ferraresi a servirsi anche della stazione ecologica di via Diana, dove l’orario sarà ampliato. Nulla cambia, infine, al centro di raccolta di via Caretti, che mantiene lo stesso orario. I nuovi orari: Via Ferraresi: l’impianto sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 19. L’orario di domenica non cambia con apertura dalle 9 alle 13; Via Diana: l’impianto sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30.

In caso di dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti è possibile consultare l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store. Nel Rifiutologo sono riportate informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale e tramite l’app si possono inviare direttamente a Hera fotosegnalazioni di rifiuti abbandonati, cassonetti rotti o troppo pieni mentre, grazie al GPS, è possibile individuare la stazione ecologica più vicina.