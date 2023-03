Stazioni ecologiche, oggi sono chiuse

Oggi le stazioni ecologiche di via Diana

e via Ferraresi

rimarranno chiuse. Lo stop per consentire lo svolgimento di alcune attività tecniche. Proseguirà l’attività della stazione ecologica di via Caretti, che sarà aperta con orario continuato dalle 8.30 alle 18. I centri di raccolta saranno operativi da domani. Solo nella giornata di oggi sarà sospeso il servizio di ritiro rifiuti itinerante “Ecomobile”, previsto in quella data nelle frazioni Sabbioni, Pescara e Malborghetto. I cittadini di quelle frazioni potranno comunque consegnare i loro rifiuti alla stazione ecologica di via Caretti, a Ferrara.