"Stazioni poco sicure e degradate". Bergamini lancia un atto d’accusa

ARGENTA

"Come sempre, la Regione dice di incentivare il trasporto pubblico locale, promettendo esenzioni e sconti, poi lascia in difficoltà le aziende dei trasporti, privandole dei fondi necessari alla gestione delle sale di attesa. Si tratta di una grave mancanza, che penalizza i viaggiatori e disincentiva l’uso dei treni". Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, torna alla carica sulla questione del trasporto pubblico locale. Lo fa dopo essere intervenuto, settimane fa, sulle "opinabili scelte dell’esecutivo dell’Emilia-Romagna di cancellare le piccole stazioni lungo le tratte di competenza", senza aprire nessuno spiraglio a ipotesi alternative, come un servizio di "fermate a chiamata". "Alcuni amministratori locali chiedono che si faccia il possibile per rendere funzionali e fruibili gli spazi di attesa per i viaggiatori, che sono pressoché inutilizzabili lungo tutte le tratte regionali sul suolo ferrarese. Un problema – dice Bergamini – perché oggi le stazioni sono luoghi sguarniti di molte figure presenti in passato, che operavano in biglietterie e uffici di informazioni, garantendo una forma di controllo sociale. L’automazione dei servizi ha reso questi luoghi isolati e spesso insicuri, specie nelle ore serali". Ricordiamo che le stazioni di Argenta e Consandolo, come aveva segnalato il segretario provinciale Forza Italia giovani, Mattia Nanetti, "necessitano di una riqualificazione immediata, sono poco sicure e l’attuale amministrazione comunale non ha mai avuto a cuore questa tematica, ma è ora che venga alla luce. Ad usufruire della stazione con i relativi servizi ferroviari sono tantissimi cittadini, lavoratori e studenti. Parliamo di un’utenza media giornaliera di oltre 650 passeggeri per Argenta e oltre 350 per Consandolo. In questi luoghi arrivano sia ragazze che ragazzi per frequentare gli istituti scolastici. È necessario offrire loro stazioni sicure e al passo con i tempi. La ristrutturazione completa di queste sedi dovrà essere tra gli obiettivi della prossima amministrazione, puntando quindi ad un dialogo positivo con i gestori RFI e FER". E ancora: "Gli utenti sono ancora costretti ad attraversare i binari senza la possibilità di usufruire di sottopassaggi. Questa situazione è pericolosa". E per finire Bergamini ha pronta un’interrogazione da depositare in viale Aldo Moro, in cui chiede "i fondi necessari per rendere pienamente fruibili e sicure le sale d’attesa".

Franco Vanini