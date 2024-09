Stef Burns infiamma la piazza. L’evento clou dell’Antica Fiera

Musica rock d’autore a Portomaggiore per il concerto di Stef Burns, sul palco questa sera (ore 21) in piazza Umberto I assieme ai "The Mullers". Il concerto sarà a ingresso gratuito in occasione dei seicento anni dell’Antica Fiera di Portomaggiore, un’anteprima e un evento veramente speciale per appassionati e curiosi, dopo quello di Cristina D’Avena e dei Gem Boy.

L’assessore agli Eventi Gian Luca Roma, un passato da chitarrista di un gruppo punk, non sta nella pelle: "Un concerto imperdibile, che farà tremare la nostra cittadina".

Stef Burns è lo pseudonimo di Stephan Birnbaum, un chitarrista statunitense, membro della band Huey Lewis and the News e conosciuto per essere stato il chitarrista di Alice Cooper e attualmente per essere quello di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca, stregato dalla sua abilità, lo ha voluto nella sua band dal 1995. Da allora, Stef Burns ha accompagnato l’artista in tutti i suoi tour e album, ed è diventato uno dei suoi più fedeli e apprezzati musicisti.

La sua chitarra elettrica, una Fender Stratocaster, è diventata un vero e proprio simbolo del sound di Vasco.

Stef sarà accompagnato sul palco da un quartetto d’eccezione, The Mullers, gruppo composto da Max Muller, batterista con anni di esperienza al fianco di artisti come Irene Grandi ed Eugenio Finardi, poi Manuel Boni, chitarrista nei tour sold out di Ultimo.

Al basso e alla voce Orazio Nicoletti, attualmente in tour con Nina Zilli e precedentemente con Diodato, poi Francesco Luppi alle tastiere, in tour con Enrico Ruggeri da 14 anni.

Il repertorio live proposto spazia dai grandi classici del rock tradizionale a quelli più moderni, passando dai Beatles, ZZ Top, Led Zeppelin, AC/DC ai Foo Fighters.

In Italia, Steve Burns ha anche trovato l’amore: dopo il matrimonio con una donna americana, da cui ha avuto due figli, Taylor e Woody, è convolato a nozze con l’ex velina Maddalena Corvaglia, da cui ha avuto una figlia, Jamie Carlyn.

Il matrimonio, celebrato nel 2011 da Vasco Rossi in qualità di delegato del sindaco, è finito nel 2017.

Franco Vanini