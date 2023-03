Stefano, il tragico epilogo Il giovane scomparso trovato morto nel canale

di Federico Malavasi

L’ultima speranza di ritrovare Stefano Cavalieri vivo si è infranta contro un muretto sbrecciato e una ‘strisciata’ di ruote sulla scarpata di un argine. Al di là di quella paratia, il canale che ha inghiottito la Bmw sulla quale viaggiava il 26enne. Un volo senza ritorno. Il rebus che aleggiava intorno alla scomparsa del giovane pescatore si è risolto tragicamente nella mattinata di ieri in via Marina, alle porte di Comacchio. Il recupero della macchina dal fondo del canale Navigabile ha confermato l’ipotesi che già circolava da alcuni giorni tra gli investigatori: un incidente stradale, la cui scoperta è stata ritardata dalle circostanze e dal luogo in cui la vettura si è inabissata. Introvabile senza una traccia che indicasse il punto esatto dell’uscita di strada.

Ed era proprio sul rinvenimento di un segno di questo tipo che si erano concentrati nelle ultime ore carabinieri, vigili del fuoco e tutte le altre forze che hanno preso preso parte alle ricerche. La svolta è arrivata intorno a mezzogiorno del quarto giorno di ricerche. In via Marina, a poche centinaia di metri dal paese, i militari hanno notato alcuni frammenti di auto lungo l’argine che costeggia il Navigabile. A questi rottami si sono poi aggiunti i segni di una fuoriuscita al termine di una curva. Le tracce portavano verso la rampa sterrata di accesso all’argine. Un ulteriore indizio è arrivato dalla paratia di cemento in cima all’arginatura, danneggiata probabilmente dall’impatto con la parte inferiore della Bmw di Cavalieri. Le ricerche si sono quindi concentrate in quel tratto di canale, dove l’acqua raggiunge una profondità di oltre cinque metri. Il fondale è stato scandagliato con il supporto della capitaneria di porto, dei sommozzatori dei vigili del fuoco e di alcuni pescatori. In breve, i soccorritori hanno individuato la macchina e trovato nell’abitacolo il corpo senza vita del giovane comacchiese. Sono così iniziate le operazioni di recupero, con l’aiuto della gru dei pompieri.

I carabinieri si sono occupati dei rilievi, finalizzati a rimettere insieme i tasselli della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, Cavalieri avrebbe perso il controllo della sua Bmw grigia all’uscita di una curva. Il mezzo avrebbe poi imboccato la rampa dell’argine che ha fatto da ‘trampolino’, facendogli scavalcare il muretto per poi piombare nel canale. Un volo che non gli ha lasciato scampo. Si sono così conclusi nel peggiore dei modi i quattro giorni di febbrili ricerche iniziati nella notte di martedì, quando il pescatore era svanito nel nulla dopo essersi fermato al bar Chiosco di via Trepponti. Al locale la notizia è piombata come un macigno. Volti scuri e poca voglia di parlare tra i clienti che ieri pomeriggio si avvicendavano con aria cupa tra il bancone e i tavolini. Tutti lo conoscevano e tutti avevano già appreso il triste epilogo. "Era un bravo ragazzo – dice a bassa voce un giovane all’esterno del bar –. Non ci sono parole".