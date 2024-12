Stefano Zecchi a Ferrara: conferenza su bellezza, etica ed estetica

FERRARAStefano Zecchi, filosofo, scrittore e opinionista italiano, ex professore ordinario di estetica presso l’Università degli Studi di Milano, sarà presente oggi alle 17.30 all’Hotel Carlton per la conferenza ‘Quale senso alla Bellezza? La comunicazione tra etica ed estetica’, promossa da Ferrara Cambia.

In questo periodo in cui i social network stanno imponendo la necessità di dover apparire secondo determinati standard, si può affermare che bellezza e apparenza coincidano?

"No perché la bellezza è qualcosa di più dell’apparenza. Nell’apparenza però c’è un’espressione possibile della bellezza. Non coincidono: la bellezza ha una dimensione etica che non si arresta all’apparenza, una dimensione utopica, progettuale. Mentre l’apparenza è ciò che immediatamente si percepisce e cade sotto i sensi".

Una società così incentrata sull’apparire non sta rischiando di perdere la dimensione etica?

"Il problema non è perdere, ma come arrivare a comprendere il senso della bellezza: è un fatto legato all’educazione estetica, che tante volte ci si chiede cosa sia".

Me lo sto chiedendo anche io.

"È la capacità di comprendere le differenze tra ciò che è bello e ciò che non lo è, tra ciò che costituisce valore e ciò che non lo costituisce. Se lei non è educato a comprendere la differenza che c’è tra Raffaello e un pittore della domenica, non si può dare la colpa a Raffaello".

Di chi è la responsabilità di insegnare ai più giovani questo aspetto?

"L’educazione deve riguardare i piccoli. I grandi, se non sono educati da piccoli, non puoi cambiarli. Riguarda la famiglia e chi, da piccolo, ti sta intorno. Nei piccoli c’è l’immediata capacità di percepire le differenze. Le colgono nel gioco, dove immediatamente capiscono le differenze tra ciò che è bello e ciò che è brutto. Da piccoli si comprendono le differenze e si comprende come rispettarle. Non è una questione difficile: certo, i bambini vengono abbandonati a se stessi. Non è colpa di famiglia o scuola: è una realtà sociale evidente".

Che rapporto c’è tra bellezza e verità?

"È una relazione antica quanto la storia della nostra cultura filosofica, non solo di quella occidentale. Lo può vedere nel Simposio di Platone, in cui la relazione tra il Vero e il Bello è rappresentata da Eros, attraverso la sintesi che ne dà l’amore. Se vuole, il Vero è il bene, ’kalòs kai agathòs’ (in greco antico, il bello e il buono). C’è quindi il terzo principio, quello etico, che unisce il Bello, il Vero e il Bene. Si potrebbe fare un po’ di filosofia elementare…".

Facciamola.

"Se del Vero e del Bene si può avere una concezione non soggettivistica, del Bello, invece, si soggettivizza tutto. Sembra quasi che sulla bellezza ci sia sempre questa idea di affermare una propria autonomia di giudizio, una soggettività che impera, senza rendersi conto che piacciono delle grandi porcherie. Diventa il dramma della nostra cultura. Uno crede di fare cose belle e invece fa cose orribili. Veda le periferie urbane, gli ecomostri, i rapporti interpersonali. Ma sul tema del Bello si potrebbe andare anche più avanti. Per esempio, cosa sarebbe la comprensione del Divino senza la bellezza dell’arte?".

Francesco Franchella