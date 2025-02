Stella Alpina, Borgatti alla guida: "Sempre più bimbi in bicicletta"

Una nuova luce brilla sulla società ciclistica Stella Alpina di Renazzo, che da oltre un secolo pedala nella storia, portando sogni su due ruote tra strade e vittorie. Grazia Borgatti, cresciuta con il cuore in sella, è la prima presidente donna della società renazzese, eletta dall’assemblea dei soci e nominata ufficialmente al pranzo di domenica che, come ospite d’onore del pomeriggio, aveva il campione mondiale e olimpico Silvio Martinello. La Stella Alpina vanta una storia ricca di passione sia tra gli atleti che tra i dirigenti ed ora compie una nuova svolta con Borgatti che ha tra le mani un’eredità di impegno e passione. Ex assessore ai servizi sociali del Comune di Cento e grande appassionata di ciclismo sin dall’infanzia, Borgatti succede a Fabio Busi, che per 17 anni ha guidato la società con passione e dedizione, ma che, per motivi di salute, ha dovuto prendersi una pausa. A celebrare questo importante cambiamento è intervenuto Silvio Martinello, cinque volte campione del mondo su pista e campione olimpico ad Atlanta. Durante il tradizionale pranzo sociale, che si è svolto domenica, sono state presentate le squadre dei ciclisti che correranno con la maglia bianco-celeste e si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio direttivo. Un momento storico per la società renazzese, che per la prima volta ha una presidente donna.

Grazia Borgatti, si diceva, vanta una significativa esperienza nell’amministrazione pubblica, avendo ricoperto per cinque anni il ruolo di assessore ai servizi sociali a Cento, e per un breve periodo quello di assessore alla Pubblica istruzione. La sua passione per il ciclismo, però, l’ha accompagnata fin da bambina, e tuttora la porta a seguire con entusiasmo le competizioni ciclistiche. "È un grande onore per me ricoprire questo ruolo in una società così importante come la Stella Alpina – afferma Borgatti –. Il mio ringraziamento va a chi mi ha preceduto per tutto il lavoro svolto, auspico che presto possa ritornare al fianco della società. La Stella Alpina è impegnata su diversi fronti e le sfide in programma sono molte. Abbiamo assunto un impegno importante come gestori del Velodromo di Cento insieme alla Ciclistica Bonzagni e alla Sammarinese e siamo pronti a far funzionare tutto, con l’obiettivo di far crescere sempre più bambini entusiasti di correre in bicicletta, ma soprattutto di allenarli e farli competere in tutta sicurezza. Da parte mia ci sarà il massimo impegno, e sono sicura che, insieme al consiglio e a tutti coloro che vorranno unirsi a noi, riusciremo ancora una volta a portare in alto il nome della Stella Alpina". Per la stagione 2025, la squadra della Stella Alpina sarà composta da 10 allievi, guidati da Giancarlo Gobbato, Alessandro Matteuzzi e Fabio Fiorentini, 5 esordienti guidati da Fabio Guerra e 13 giovanissimi allenati da Gloria Cavicchi. A rendere ancora più speciale questa giornata ci ha pensato Martinello, cinque volte campione del mondo e campione olimpico nella corsa a punti ad Atlanta 1996, nonché quattro volte vincitore della Sei giorni di Milano e oggi giornalista Rai. Martinello ha portato il suo saluto alla società, ai corridori e ha fatto i suoi auguri alla presidente Borgatti. La presidente Grazia Borgatti sarà affiancata dal vicepresidente Luciano Balboni e dai consiglieri Paola Cavicchi, Fabio Benotti, Vanni Cavicchi, Fabio Guerra e Giancarlo Gobbato.