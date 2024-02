Stella di San Biagio ai Campanari: "Tengono viva un’arte non facile"

Tra autorità, la bella cornice data dai carabinieri in alta uniforme e le tante associazioni di volontariato, è stata celebrata in basilica la messa in onore di San Biagio, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi. Occasione anche per consegnare come da tradizione, la Stella di San Biagio. "Nella 10° edizione abbiamo scelto di dare questo riconoscimento ai Campanari della nostra Collegiata dell’Unione Campanari Bolognesi – ha detto Annamaria Bregoli dell’Associazione Amici di San Biagio – con grande maestria tengono viva la non facile arte di suonare le campane secondo tradizione bolognese, con generosa disponibilità hanno sempre allietati i momenti delle feste rendendo vivi i nostri campanili, gioielli artistici e storici". E in chiesa, anche la campana testimonial della Federazione Nazionale suonatori di campane, benedetta da Papa Francesco. "Per noi questo premio è un riconoscimento a tutta la fatica che facciamo e all’impegno di richiamare con le campane i fedeli alla festa – dice Emanuele Balboni – Questa è un’arte che nel centese esiste dal 1700, che si può insegnare ma che si impara solo con la passione". Un premio che ha dedicato anche ai campanari che non ci sono più come il padre Roberto Balboni e Oreste Orsi.