Stellantis: Ricerca e Innovazione a Cento entro il 30 agosto

CENTO

Nuovo incontro ieri a Roma tra il Governo e le Regioni sull’affaire Stellantis. Un vertice convocato in vista del prossimo faccia a faccia con la multinazionale dell’automotive, in programma il prossimo 30 agosto. L’obiettivo è "puntare a un accordo di sviluppo entro la fine del 2023, con impegni condivisi tra tutte le istituzioni coinvolto", spiega la Regione Emilia-Romagna, presente oggi al tavolo con l’assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla. Alla riunione hanno partecipato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e i rappresentanti delle sei regioni dove sono presenti siti produttivi di Stellantis. In Emilia-Romagna gli stabilimenti direttamente interessati sono quelli della Maserati a Modena e della VM di Cento ( Ferrara), oltre alla filiera della componentistica che interessa stabilimenti a partire da Magneti Marelli. "L’incontro di oggi ha delineato un perimetro per punti che andranno riempiti di contenuti e affidamenti codificati- spiega Colla - occorre lavorare alla definizione precisa degli investimenti per ogni singolo stabilimento, con particolare attenzione allo sviluppo dell’occupazione e della ricerca e innovazione. Le risorse pubbliche previste sono ingenti ed è anche per questo che la destinazione di quelle risorse deve necessariamente essere condivisa da tutti i soggetti in campo: da Governo, Stellantis, Regioni e organizzazioni sindacali. L’Emilia-Romagna è disponibile a lavorare in questo senso". Per lo stabilimento di Cento, in particolare, "si pone il tema della diversificazione del prodotto attraverso la ricerca e l’innovazione - afferma l’assessore - una nuova collocazione industriale da gestire evitando impatti sociali e occupazionali".