"Stellata come hub per i ciclisti. Soltanto così si rilancia il turismo"

"Stellata è un borgo antico, che si caratterizza in alcuni momenti dell’anno per una grande presenza di turisti. Le sue potenzialità culturali, intermodali e geografiche potrebbero farne un modello di ’Mobility Hub’ per il territorio". Il consigliere regionale uscente e candidato della Lega, Fabio Bergamini, punta a sviluppare le potenzialità della frazione, per coniugare le esigenze del turismo locale (grandi eventi come il Bundan, il mercatino, le visite al museo, la sagra più antica del mondo ecc.) a quelle di una mobilità sostenibile. Sarà questo uno dei temi che verrà affrontato nell’aperitivo elettorale di venerdì 8 novembre (alle 18,30), dal “Mister Pub” di via Cimarosa n. 111 a Scortichino. "Si potrebbe sviluppare un Hub per la sosta dei cicloturisti nel piazzale dietro al museo, che è già dotato di una prima stazione di ricarica elettrica, per consentire a chi arriva dalla Destra Po di rifocillarsi, ricaricando nel frattempo le bici a pedalata assistita. Inoltre, la vicinanza di questo Hub con il Po permetterebbe di dare vita definitivamente ad un collegamento fluviale, facendo poi arrivare nel retro del museo piccole navette a chiamata. Questa soluzione, che è praticabile e la Regione potrebbe finanziare, creerebbe finalmente le condizioni per un definitivo rilancio in chiave turistica e per una mobilità sostenibile". Stellata è un piccola culla di storia: nel paese sorge la casa di Virginio Ariosto, figlio del famoso Ludovico, che si lega alla presenza a Stellata della famiglia Contrari di Ferrara la quale ne concedeva proprietà a terzi attraverso il sistema delle investiture. Infatti, nel 1548 il conte Ercole Contrari designò Virginio Ariosto come usuarius (usufruttuario) di una casa con cortile, orto e pozzo a Stellata.