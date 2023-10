"Stellata, slalom tra erbacce e discariche"

Stellata al centro. Perché la bella frazione sul Po, con il suo borgo antico, la Rocca Possente di Stellata, le golene che custodiscono flora e fauna autoctoni, per Davide Verri, ex sindaco e consigliere di minoranza "Merita molta più attenzione, perché ci sono troppi angoli abbandonati". E’ questo il filo conduttore di un’interpellanza che Verri ha depositato nel giugno scorso e alla quale sindaco e giunta risponderanno giovedì sera, nel corso del consiglio comunale che lo prevede nell’ordine del giorno. "Ho fatto un giro in bicicletta sulla Destra Po fino a Stellata – premette Davide Verri -. A quell’ora si incontrano molti cicloturisti che percorrono questo bellissimo itinerario. Molti sono coloro, anche stranieri, che vi fanno tappa". Da qui la segnalazione accorata: "Devo però constatare, con sommo rammarico – indica - che molte cose non sono in buono stato di manutenzione, anzi direi proprio che sono in uno stato di degrado". Si susseguono gli esempi: "La segnaletica, in particolare, è scarsa, quasi assente – indica Verri - e quella che c’è è mal disposta. Non è possibile che un bene dell’Unesco, come la Rocca Possente, non abbia cartelli turistici dignitosi, che ne spiegano la storia e ne indichino il valore e l’identità. Lo spazio intorno poi necessita di cure da erbacce e rifiuti che vengono abbandonati". Non è tutto: "Addirittura le transenne utilizzate per il mercatino, il 14 giugno il giorno che ero passato in bicicletta e che di fronte a quanto avevo visto mi ero erano rimaste pericolosamente sulla strada – documenta l’ex sindaco - e lo stesso vale per i cartelli sulla sommità arginale, intorno al quale c’erano addirittura rifiuti sparsi in qua e in là. A fianco della campana del vetro poi – quel giorno c’era una discarica a cielo aperto". Per Davide Verri che fa notare quanto la risposta dell’amministrazione comunale "arrivi a ben quattro mesi dal momento in cui l’ha depositata", Stellata "che dovrebbe essere un fiore all’occhiello della promozione turistica, merita più attenzione". "Le attività del centro purtroppo stanno chiudendo – racconta – ad indicare che manca una programmazione che aiuti e incentivi a mantenerle. Il cantiere della chiesa è bloccato e purtroppo manca un grande attracco che la colleghi agli altri paesi sul fiume".

Claudia Fortini