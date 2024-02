Stelle senza un cielo, bambini e Shoah. La mostra è visitabile fino a domenica

È aperta fino a domenica, nella canonica dell’abbazia di Poggio Renatico, la mostra a carattere didattico ‘Stelle senza un cielo. Bambini nella Shoah’, portata in paese dal gruppo consiliare Siamo Poggio, con il patrocinio del Comune. "Per la tappa poggese ringrazio l’assemblea legislativa della Regione – spiega Francesca Bergami, candidata sindaco di Siamo Poggio –. Una mostra curata dallo Yad Vashem di Gerusalemme, grazie anche all’impegno del Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara. A integrare la mostra, per la prima volta in Italia, sette storie di bambini italiani curate da Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e Meis".