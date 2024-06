Stendardi del Giro in vendita, ricavato in beneficenza

Uno stendardo per l’autismo. L’iniziativa di solidarietà, legata al Giro, è prevista in due momenti, martedì 11 e 18 giugno, dalle 21 in piazza Guercino. Cento Città di Tappa e gli eventi legati al Giro d’Italia si sono conclusi, ma l’entusiasmo che ha animato tutta la comunità nei giorni della carovana rosa, è ancora vivo. Per trasformare un bel ricordo in un gesto tangibile di solidarietà, il Comune di Cento promuove l’iniziativa ‘Uno stendardo per l’autismo’, con cui sarà possibile acquistare uno o più vessilli che hanno vestito a festa la città del Guercino nel mese di maggio.

Il contributo servirà per finanziare un progetto comunale sull’autismo. La vendita degli stendardi, come anticipato, è prevista nelle serate di martedì 11 e 18 giugno in occasione degli eventi musicali della ‘Bella stagione’, in piazza Guercino. Sarà un’occasione per un gesto di solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno, sulla scorta delle emozioni scaturite da un importante evento come la tappa del Giro d’Italia che quest’anno ha toccato la città del Guercino.