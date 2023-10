Steph Richards, il grande jazz torna al Torrione

La trombettista e compositrice Steph Richards sarà questa sera alle 21.15 al Torrione (via Rampari di Belfiore) per una serata di grande musica. Richards è una delle più apprezzate figure della scena creativa americana, grazie alle collaborazioni con figure chiave del mondo della sperimentazione come Henry Thredgill, Anthony Braxton, Laurie Anderson e David Byrne. La carriera di Steph si è volta maggiormente nella florida scena di Brooklyn alternando collaborazioni con musicisti classici, jazz e di elettronica.