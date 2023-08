"Sterpaglie lungo i marciapedi: serve una bonifica urgente"

"Cosa intende fare il sindaco Dario Bernardi per riportare il dovuto decoro, come chiedono i cittadini, intimando ai responsabili di attivarsi per la bonifica sanitaria e la rimozione delle sterpaglie dai marciapiedi, sollecitando nel contempo una messa in sicurezza dell’immobile che possa consentire il ripristino di una normale circolazione sui marciapiedi, che oggi vede i pedoni costretti a transitare sulla strada, con tutti rischi e pericoli che questo comporta, tenuto conto del traffico presente sulla piazza". Riguarda il degrado dell’immobile della centralissima piazza XX Settembre il tema dell’interpellanza presentata dal capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato. "Non siamo in periferia, ma in pieno centro – incalza il leader della destra portuense – A seguito del distacco e della caduta di calcinacci dalla facciate e dalla grondaia dell’immobile disabitato e di fatto abbandonato, tra i numeri civici 19-22, che si trova prospicente al parco del monumento ai caduti, sono state posizionate traballanti transenne per evitare alle persone di essere vittime di ulteriori distacchi e cadute di calcinacci". Tutto nasce dal trasloco dell’officina dell’elettrauto che da piazza XX Settembre si è trasferita in via Provinciale per San Vito; con il tempo l’immobile e l’incuria si è deteriorato e ora versa in condizioni precarie. Non solo: "Sul marciapiede transennato e contro le pareti dello stabile nel tempo sono inevitabilmente cresciute rigogliose sterpaglie che rendono la situazione non certo edificante né tantomeno ottimale. Serve un intervento di bonifica sanitaria immediata".