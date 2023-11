Stevie Wonder, emozioni e ritmo. L’omaggio con Fabrizio Bosso

Stasera alle 21.15, in collaborazione con Bologna Jazz Festival, al Torrione (via Rampari di Belfiore) arriva Fabrizio Bosso con ‘We Wonder’. Il trombettista rende omaggio con il suo quartetto al genio musicale di Stevie Wonder. L’energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, congiuntamente alla tecnica e al lirismo della tromba di Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e prezioso questo progetto discografico. Non è stato facile per Bosso selezionare i brani da una così ampia discografia, che ha influenzato gran parte della musica del secolo scorso, contribuendo alla nascita di nuovi generi musicali. La tracklist contiene nove canzoni tra le più significative di Wonder, scelte attingendo ad un repertorio che abbraccia il periodo ricompreso tra la fine degli anni ’60 sino all’ultima pubblicazione discografica del 2004. Il singolo Overjoyed, già pubblicato a maggio su tutte le piattaforme digitali, allude a sogni che si realizzano.