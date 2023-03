Stile di vita e corretta alimentazione: al ’Montalcini’ ospite l’ex pallavolista Vanini

Al "Rita Levi Montalcini" di Argenta si parla di corretta alimentazione e nutrizione. Interessante intervento del professor Andrea Vanini, docente di scienze motorie e sportive dell’Istituto, nutrizionista, ex pallavolista e attuale allenatore, che ha spiegato a studenti e studentesse che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.

Non si può parlare, quindi, di buona salute se la nutrizione non è adeguata. Un buono stato nutrizionale è determinato dal cibo che mangiamo in relazione alla capacità di digerire, assorbire e utilizzare le sostanze nutritive ed è direttamente influenzato dagli alimenti e dal loro contenuto in nutrienti. Nessun alimento preso singolarmente contiene tutti i nutrienti necessari, per questo risulta fondamentale variare la dieta il più possibile. Un’alimentazione varia ed equilibrata, ha spiegato Vanini, è alla base di una vita in salute, un’alimentazione non corretta, infatti, oltre a incidere sul benessere psico-fisico rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza di malattie croniche non trasmissibili.

L’educazione alimentare rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute, tanto come azione quanto come prevenzione. Tantissime le domande e le curiosità soprattutto da parte delle studentesse, che hanno raccontato anche delle loro difficoltà in relazione al cibo e dei disturbi del comportamento alimentare che hanno colpito loro familiari e conoscenti.

f. v.