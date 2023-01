Stipendi, giù il potere d’acquisto "Pesano inflazione e cuneo fiscale"

Retribuzioni nel pubblico impiego e nel settore privato sempre più basse. Negli ultimi dieci anni gli stipendi netti dei dipendenti italiani sono crollati. Nel Ferrarese le retribuzioni nel settore privato sono aumentate del 10 per cento (11, 6 a livello nazionale) ma l’inflazione è al 13,8 per cento. Nel pubblico invece il trend è quello nazionale: più 6,1 per cento l’aumento degli stipendi contro un’inflazione al 13,8 per cento. In pratica, l’inflazione doppia gli stipendi. A fotografare i trend negativi è l’indagine "Reddito e condizioni di vita" dell’Istat, che misura il carico fiscale e contributivo sulle buste paga.

Uno studio che arriva a pochi giorni dall’altro dato negativo sul mercato in Italia con l’occupazione che cala leggermente rispetto al trimestre precedente (-12 mila, -0,1%) e la contrazione dell’aumento su base annua (+1,1% ovvero +247.000). Nonostante quattro rinnovi contrattuali nel pubblico impiego gli aumenti delle retribuzioni, come detto, sono state a dir poco risicate. Anche l’adeguamento delle indennità per alcuni dipendenti pubblici non hanno sortito un grande effetto. Gli stipendi restano bassi rispetto a un carovita pesantissimo. Con una situazione che difficilmente migliorerà nel breve periodo. L’aggancio al carovita ha funzionato molto meglio nel settore privato, soprattutto nell’industria dove i contratti hanno registrato gli aumenti più interessanti, un po’ meno nei servizi dove comunque gli aumenti (+9,8%) sono stati più vivaci di quelli pubblici. I numeri sono dettagliati dal Rapporto sulle retribuzioni di Aran, l’agenzia negoziale del pubblico impiego. Le cifre per ragioni tecniche fotografano la situazione di qualche mese fa. Pur essendo dati ’vecchi’ risultano più che validi alla luce dell’inflazione galoppante.

Il nodo stipendi e potere d’acquisto fu affrontato vent’anni fa anche dalla Germania. L’aumento delle retribuzioni portò un grande beneficio al Paese. Si spera accada la stessa cosa in Italia. Secondo Odm Consulting la perdita di potere d’acquisto netta si aggira intorno ai duemila euro l’anno: circa 1.500 nel 2022 e 500 nel 2023. L’Istat segnala poi che tra il 2007 e il 2020 i contributi sociali dei datori sono diminuiti del 4%, anche per l’introduzione di misure di decontribuzione, mentre i contributi dei lavoratori sono rimasti sostanzialmente invariati e le imposte sul lavoro dipendente sono aumentate in media del 2%.