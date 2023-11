Stipendi più ricchi per i dipendenti

Il Consiglio provinciale vota sì agli anticipi contrattuali ai dipendenti dell’amministrazione.

Il tema trova ragione in un decreto legge emanato lo scorso 18 ottobre, con il quale il governo regolamenta, appunto, gli anticipi ai dipendenti pubblici dei rinnovi contrattuali. In attesa, cioè, che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per gli anni 2022-2024 sia messo nero su bianco e siglato dalle parti (pubbliche e sindacali), per gli enti statali si provvede con fondi del bilancio dello Stato, mentre per gli enti locali Palazzo Chigi prevede la facoltà di liquidare le relative anticipazioni con proprie risorse. La Provincia stanzia 170.353 euro che provvederà a ripartire nelle buste paga di dicembre ai 162 dipendenti attualmente in servizio.