Stop a eventi e mercatini, ztl sospesa nell’area. Chiusi palazzo dei Diamanti e Casa Ariosto

Fino alla fine delle operazioni saranno sospese tutte le manifestazioni nel centro storico, mercati, posteggi isolati, giostre e banchetti politici o di volontariato presenti su suolo pubblico. Palazzo dei Diamanti, come anche Casa Ariosto, saranno invece chiusi al pubblico per tutta la giornata. Il sito del Comune contiene anche consigli utili, come lasciare le finestre aperte con scuri e tapparelle chiusi, portare con sé il necessario per trascorrere un arco temporale di 6-7 ore lontano dalla propria abitazione. Nei comparti interessati sarà sospesa la ztl.