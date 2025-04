Stop abbandono dei rifiuti. La stangata ai furbetti: "In un anno 500 multe"

Un totale di 500 multe per oltre 100mila euro. E nel 2025 raddoppiano le fototrappole. E’ il bilancio della lotta contro l’abbandono dei rifiuti a Ferrara per il 2024. I dati sull’attività delle fototrappole, i dispositivi per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, sono stati illustrati ieri mattina in municipio. All’incontro il vicesindaco e assessore comunale all’ambiente Alessandro Balboni, il responsabile dei servizi ambientali distretto di Ferrara del Gruppo Hera Sandro Berghi, Antonio Monsellato dei Servizi Ambientali Gruppo Hera Ferrara e Michele Maietti, responsabile polizia ambientale e edilizia. Tra le novità introdotte nell’anno in corso il raddoppio delle fototrappole, che passeranno dall’attuali otto a sedici. "Contrastare l’abbandono dei rifiuti è una battaglia di civiltà, che vogliamo vincere – ha sottolineato il vicesindaco con delega all’ambiente Alessandro Balboni – con una combinazione di sensibilizzazione, controlli e sanzioni. I numeri delle infrazioni accertate dimostrano che purtroppo i comportamenti scorretti persistono, ma anche che il nostro sistema di monitoraggio funziona. Il rispetto del decoro urbano e delle regole sulla raccolta dei rifiuti non è solo un dovere civico, ma un elemento essenziale per la qualità della vita di tutti. Continueremo a lavorare in questa direzione, rafforzando i controlli e sensibilizzando i cittadini all’importanza di una gestione responsabile dei rifiuti. Ferrara è una città che merita di essere rispettata e tutelata, e per questo non possiamo tollerare atteggiamenti che compromettono il decoro urbano e la qualità della raccolta differenziata. La pulizia e il rispetto degli spazi pubblici – ha proseguito Alessandro Balboni – non dipendono solo dagli interventi dell’amministrazione, ma anche dal senso di responsabilità di ogni cittadino. Per questo continueremo a investire non solo in controlli, ma anche in iniziative di sensibilizzazione, affinché la cura del nostro territorio diventi un valore sempre più condiviso". I numeri legati all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Dopo le oltre 300 sanzioni del 2023, il nel 2024 sono cresciute a 500. Il 2025 è già iniziato con numeri importanti, infatti, nei primi mesi dell’anno sono state accertate 130 infrazioni.

Il costo annuale sostenuto per ‘sanare’ situazioni di abbandono dei rifiuti arriva a un milione di euro all’anno. Le segnalazioni delle aree comunali, dove si registra l’abbandono dei rifiuti, l’amministrazione comunale opera in sinergia con la Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Volontarie e Agriambiente per monitorare il territorio e intervenire laddove necessario. In termine di numeri delle segnalazioni, nel 2022 sono state poco più di 14mila mentre nel 2023 oltre 20mila. Altro dato, quello delle tonnellate di rifiuti abbandonati sul territorio comunale nel 2022. Parliamo di 2319 tonnellate, mentre nel 2024 sono 2044 tonnellate.

Mario Tosatti