"Stop agli incidenti della fauna selvatica"

In Assemblea legislativa, l’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini ha risposto all’interrogazione presentata dalla consigliera del Gruppo Misto Giulia Gibertoni, nella quale ha chiesto un potenziamento delle misure per prevenire gli incidenti che coinvolgono la fauna selvatica, in particolare i due nuclei di daini di Lido di Volano e di Lido di Classe. Gibertoni, in particolare, ha invitato la giunta a cogliere la disponibilità di Anas a sistemare appositi dissuasori e chiesto "in quali tempi si prevede di realizzare i progetti" e se "la fattiva disponibilità dimostrata da Anas ha portato a qualche passo avanti nella predisposizione di interventi visto che a maggio l’assessore competente aveva mostrato un’apertura a cogliere questa opportunità". L’assessore Corsini ha riferito che "la direzione generale Caccia e pesca ha avuto un contatto con Anas ma le misure economiche per la sperimentazione devono essere messe a disposizione dalla Regione. Purtroppo l’emergenza da peste suina e l’alluvione hanno impegnato il settore della sicurezza stradale e non hanno consentito un approfondimento. La sicurezza stradale è un tema strategico per la Regione: da un monitoraggio sugli incidenti con animali emerge che, pur avendo incidenza bassa, hanno un trend in aumento. Considerato che il problema riguarda anche la salvaguardia della fauna ci sarà sinergia delle direzioni competenti". Gibertoni ha replicato che "andrebbe a beneficio della Regione se questa opportunità venisse colta".