"Stop agli incidenti nell’incrocio maledetto"

Sono ancora in prognosi riservata all’Ospedale Maggiore di Bologna, l’uomo e la donna rimasti feriti in modo molto serio nell’incidente del tardo pomeriggio di mercoledì, nello frontale con un camion fermo all’incrocio di via Modena per Renazzo. Grave a Cona anche un’altra donna, trasportata. Un’incidente che ha visto coinvolta anche un’altra vettura che stava uscendo da via Renazzo e che ha riportato l’attenzione sulla pericolosità di quel punto, più volte fatta presente dalle Consulte di Renazzo e di Cento che tornano a chiedere un intervento.

"Lì spesso ci sono incidenti. Ne avevo visto uno anche il lunedì – dice Giacomo Balboni della Consulta di Cento – è una posizione brutta, sotto curva, con velocità sempre molto alte e con problemi di visibilità quando c’è nebbia. Servono provvedimenti per questo incrocio e chiederemo al comune di attivarsi presso la Provincia per sistemarlo. Bisognerebbe fare la rotatoria come se n’era già parlato in passato e spero che questo sia il prossimo incrocio al quale si metta mano, senza dimenticare anche la pericolosità di quello per Penzale, distante pochi metri". Idea della rotonda che era stata dell’ex sindaco Piero Lodi divenuta un progetto nella sua fase iniziale con già lo studio di fattibilità e poi abbandonato dall’amministrazione Toselli. "Si può rivalutare l’idea della rotonda per una migliorare l’incrocio – concorda Max Alberghini, presidente della Consulta di Renazzo – abbiamo già fatto presente più volte al comune anche l’alta velocità tenuta dagli utenti della strada dicendo chiaramente che servirebbero strumenti come velox o più controlli da parte della polizia locale. Ne avevamo già discusso anche in Consulta ma nulla è stato fatto". E allarga lo sguardo.

"Renazzo ha diversi punti problematici legati alla velocità delle vetture – prosegue – l’assessore Rossano Bozzoli ci aveva annunciato mesi fa che, ad esempio, su via Collari sarebbe stato messo un prevelox così come in centro del paese ma non si è ancora visto nulla. Problema che abbiamo fatto presente essere molto sentito anche su Via Maestra Grande e via Alberelli ma mancano strumentazione e controlli e tutto è rimasto uguale". Renazzo che per la sicurezza, chiede che i mezzi pesanti non possano transitare nel tratto di strada che affianca la piazza. "I camion che arrivano da Casumaro su via Nuova, scendono da via Canne e attraversano Renazzo per accorciare la strada – spiega – abbiamo già fatto presente anche questo, chiedendo il divieto di transito ma non abbiamo visto ancora nulla. Basterebbe un cartello per alleggerire la zona della piazza dal problema della presenza dei camion".

Laura Guerra