"Stop agli spacciatori Vogliamo le telecamere"

Via Delle Chiodare fa una curva, appaiono là infondo le mura. Sulla sommità, che si raggiunge grazie ad una scalinata, due panchine. Non vanno più gli anziani a sedersi su quelle panche, quattro chiacchiere sul filo della nostalgia immersi nel verde. Ha preso il loro posto un gruppo formato da cinque spacciatori di nazionalità tunisina. Ai loro piedi, laggiù nella strada, si fermano le auto dei clienti, vengono a comprare la loro dose più o meno quotidiana. Una quadro di profondo degrado, la cornice le vie Baluardi, Delle Chiodare, San Romano, Pescherie Vecchie, della Ghiara. Un crocicchio dove si respirano forti la rabbia e l’esasperazione dei residenti. E’ così da dieci anni, negli ultimi due la situazione è peggiorata. Minacce ai residenti, auto rigate, bottiglie lanciate in strada e nei cortili. Tante le denunce, le segnalazioni, chiedono aiuto. Portavoce delle famiglie è Claudia Colombo, avvocato, mostra le denunce decisa a battersi per riappropriarsi di quelle vie, di un angolo del centro storico. "Ci tengo – sottolinea – a ringraziare la questura, la polizia municipale. I controlli vengono fatti, ci sono. Ma se non si prendono altri provvedimenti questo grave fenomeno non verrà mai debellato". Scandisce quali sono secondo lei e secondo il gruppo di residenti le mosse che è necessario attuare quanto prima. "Non ci sono le telecamere, vanno piazzate quanto meno per dissuadere i clienti – sottolinea –. Le chiediamo da anni invece abbiamo saputo che nella somma stanziata per gli occhi elettronici non figura questa zona". Il punto dolente, secondo i cittadini, è rappresentato dalla scala di accesso alle mura. "La sera ci sono le auto in colonna – riprende – dei clienti che vengono ad acquistare le dosi, se si chiude la scala è chiaro che si interrompe il collegamento tra loro e gli spacciatori, non potrebbero più passare di qui, stazionare davanti alle nostre case". Li trovano a volte seduti sui pianerottoli, dopo una certa ora hanno paura quando escono di casa. "La nostra – l’accorato appello del legale – è una richiesta d’aiuto al Comune, non un attacco alla giunta. Chiediamo di non abbandonarci, di darci una mano". Anna Ferraresi, consigliera comunale del Gruppo Misto, ha sollevato una mozione sulla vicenda. Verrà votata. "Chiediamo che anche la maggioranza che della sicurezza ha fatto una battaglia la voti compatta", le sue parole, una chiamata alle armi contro il degrado.

Mario Bovenzi